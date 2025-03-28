"Халк получил приглашение посетить столетие "Зенита". Пока он не может ответить, так как ему нужно проверить расписание матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес", - цитирует агента "РИА Новости".
Бразильский футболист Халк выступал за петербургский "Зенит" с 2012 по 2016 год - нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 97 матчей.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Халка пригласили на юбилей "Зенита"
Футбольный агент Аказ Феллегер, представляющий интересы экс-игрока "Зенита" Халка, рассказал, что его клиента пригласили на столетие сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"