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Халка пригласили на юбилей "Зенита"

Футбольный агент Аказ Феллегер, представляющий интересы экс-игрока "Зенита" Халка, рассказал, что его клиента пригласили на столетие сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Халк получил приглашение посетить столетие "Зенита". Пока он не может ответить, так как ему нужно проверить расписание матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес", - цитирует агента "РИА Новости".

Бразильский футболист Халк выступал за петербургский "Зенит" с 2012 по 2016 год - нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 97 матчей.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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