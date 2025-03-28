"Ну слушай, что я могу сказать? Таблетки нужно вовремя принимать. Когда Бубнов впервые появился в эфире после долгого перерыва — я обрадовался. Ходили же слухи, что он болеет или вообще с ума сошел. Я был рад, что с ним все нормально. Но, честно, лучше бы он не появлялся. То, что он несет, это, к сожалению, прямо бред", - приводит слова Дзюбы Sport24.
Напомним, нападающий Артем Дзюба, выступая за петербургский "Зенит", в мае 2021 года вышел на церемонию награждения в связи с завоеванием золотых медалей чемпионата России в костюме героя американских комиксов - Дэдпула. Футбольный эксперт Александр Бубнов, который недавно впервые за несколько лет появился в эфире футбольной передачи, раскритиковал форварда за это, заявив, что "у нас санкции, Америка с Байденом — враги наши".
В настоящее время Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон". На счету 36-летнего футболиста в текущем сезоне 15 матчей, 6 голов и 3 голевые передачи.
Дзюба: лучше бы Бубнов не появлялся. Он несет бред. Таблетки нужно вовремя принимать
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба отреагировал на слова футбольного эксперта Александра Бубнова, который раскритиковал решение форварда надеть костюм Дэдупа при праздновании чемпионства в 2021 г.
Фото: ФК "Акрон"