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РФС может отменить товарищеские матчи сборной России в случае снятия бана

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной отмене запланированных на 2025 год товарищеских матчей в случае допуска к официальным соревнованиям.
Фото: официальный сайт РФС
"Предусмотрена ли отмена товарищеских матчей сборной России в случае возвращения на международную арену? Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнёры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся", - цитирует Дюкова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборная России может быть допущена до участия в официальных соревнованиях. Сообщалось, что УЕФА разрабатывает стратегию по снятию бана с российских клубов и сборных. Сборная России не проводила официальных матчей с ноября 2021 года.

Напомним, в 2025 году состоялись два товарищеских матча сборной России - с командами Гренады (5:0) и Замбии (5:0). 6 июня сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Нигерии, а 10 июня встретится со сборной Белоруссии. На 6 октября назначен товарищеский матч с национальной командой Ирана.

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