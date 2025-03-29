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Сергеев — о ситуации вокруг "Крыльев Советов": нас кусают, но мы не сдаемся

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал слухи, которые в последнее время окружали команду.

Фото: ФК "Крылья Советов"
«Можно сказать, что мы по футбольному ответили на тот информационный шум, который есть вокруг «Крыльев». Сейчас много слухов в последнее время … Нас кусают, но мы не сдаемся, бьемся, и с «Локомотивом» показали свой максимум», — цитирует Сергеева «ВсеПроСпорт».

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги самарский клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» со счётом 5:1. В этой игре Сергеев отличился дублем.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главного тренера Игоря Осинькина.

Сейчас «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Следующий матч команда проведёт 5 апреля на домашнем стадионе «Самара Арена» против казанского «Рубина».

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