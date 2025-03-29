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Гендир "Динамо" Пивоваров прокомментировал победу над "Оренбургом"

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал победу над "Оренбургом" в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Тяжело играть после паузы. Не все были готовы после паузы, но кто вышел, показал хорошую игру и результат. Хорхе поздравляем с дублем! Как понимаю, у "Динамо" больше всего забитых мячей", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".

Сегодня, 29-го марта, московское "Динамо" одержало разгромную победу над "Оренбургом" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 5:1.

После 22-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя набранными очками. Оренбуржцы занимают последнее место в таблице с 11-ю очками в своем активе.

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