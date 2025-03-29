"Локомотиву" не нужен Зобнин, там таких футболистов достаточно. В средней линии подтягивается тот же Годяев. "Локомотив" не будет брать Зобнина, потому что его карьера идёт на спад. Нет смысла тратить деньги на футболиста, который лучше уже играть не будет. "Локомотив" не пойдёт на это. Скорее Зобнин уйдёт в "Химки", как Джикия", - приводит слова Наумова Legalbet.
Центральный полузащитник Роман Зобнин является игроком московского "Спартака" с июля 2016 года. В составе красно-белых хавбек завоевал золотые медали чемпионата России (в сезоне-2016/17), стал обладателем Суперкубка России (в 2017 г.) и обладателем Кубка России (в сезоне-2021/22).
Со слов 31-летнего футболиста, его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Зобнина составляет 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне полузащитник всего 12 раз появился на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 1 гол, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 4 жёлтые карточки (одна из них стала второй в матче).
Наумов оценил возможность перехода Зобнина из "Спартака" в "Локомотив"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"