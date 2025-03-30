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Мойзес - о праздновании гола: очень нравится животное горилла, хотел сымитировать его

Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал, почему так эмоционально отпраздновали гол в ворота махачкалинского "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне очень нравится животное горилла, я хотел выразить эмоции, сымитировав его. Я знаю, что делаю, понятно, что есть риск получить желтую карточку", - приводит слова Мойзеса "Матч ТВ".

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с махачкалинским "Динамо" на 32-й минуте открыл счёт. После забитого мяча футболист снял футболку, за что главный арбитр показал ему желтую карточку.

Встреча завершилась победой "армейцев" со счётом 2:0, благодаря чему команда Марко Николича набрала 41 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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