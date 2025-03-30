- Информационная атака на "Зенит"? Мне кажется, что любой топ-клуб, особенно такой клуб как "Зенит", который 6 раз подряд становился чемпионом России, привлекает к себе повышенное внимание. Учитывая, что впереди самая сложная часть чемпионата, понятно, что эмоции у всех накаляются.
Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий "Зенита" Максим Глушенков проявил небрежность во время одной из тренировок, покинув занятие из-за того, что замерз.
Также в средствах массовой информации появлялась информация, что председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев эмоционально обратился в раздевалке к игрокам после поражения в 21-м туре РПЛ от "Спартака" (1:2), сказав, что кто не хочет играть за клуб из Санкт-Петербурга в год столетия, может забрать всю зарплату, и уходить. Позднее Медведев опроверг эти данные.
Источник: "СЭ"
Митрофанов: информационная атака на "Зенит"? Эмоции у всех накаляются
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал последние слухи вокруг "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"