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Николич: когда Файзуллаев сможет делать по 10 плюс 10 за сезон, мы уже не сможем его удержать

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об игре полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА
- Вижу большой прогресс у него. Не согласен с теми, кто его критикует. Считаю, он может прекрасно играть. Он может выдавать огромный объём работы, осталось только добавить в завершении. И когда он сможет делать по 10 голов и 10 передач за сезон, мы уже не сможем его удержать.

Аббосбек Файзуллаев, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за ЦСКА с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение 21-летнего хавбека сборной Узбекистана с московским клубом истекает в июне 2026-го. В нынешнем сезоне Файзуллаев провел за "армейцев" 28 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами, а также записал в свой актив десять результативных передач.

Источник: "Матч ТВ"

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