"Наш тренер - Марцел Личка, остальное не обсуждается", - приводит слова Пивоварова "РИА Новости".
Чешский специалист Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с июля 2023 года. В текущем сезоне бело-голубые в 22 матчах чемпионата России набрали 42 очка и расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. В Кубке России столичный клуб на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России противостоит московскому ЦСКА (после первого матча впереди "армейцы" со счётом 2:1).
В "Динамо" опровергли слухи о назначении Карпина или Черчесова вместо Лички
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможном назначении на пост наставника бело-голубых Валерия Карпина и Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Динамо" Москва