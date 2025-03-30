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В "Динамо" опровергли слухи о назначении Карпина или Черчесова вместо Лички

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможном назначении на пост наставника бело-голубых Валерия Карпина и Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Наш тренер - Марцел Личка, остальное не обсуждается", - приводит слова Пивоварова "РИА Новости".

Чешский специалист Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с июля 2023 года. В текущем сезоне бело-голубые в 22 матчах чемпионата России набрали 42 очка и расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. В Кубке России столичный клуб на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России противостоит московскому ЦСКА (после первого матча впереди "армейцы" со счётом 2:1).

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