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Радимов: Соболев проиграл конкуренцию в "Зените"

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Как бы мы ни относились к Соболеву, жалко, не жалко — это профессиональный вид спорта. На данный момент, особенно после этого матча, он проиграл конкуренцию. Сейчас он в конце очереди после Кассьерры, Лусиано и прочих нападающих", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев накануне вышел в стартовом составе команды на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с казанским "Рубином", но результативными действиями не отметился и был заменен в перерыве.

Всего 28-летний форвард в составе сине-бело-голубых принял участие в 21 официальном матче, забил в ворота соперника 2 гола и отдал партнерам по команде 1 голевую передачу.

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