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Голкипер "Динамо" Лунев: удивило, что Бителло не извинился перед командой

Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунев рассказал, удивило ли его, что Бителло не извинился перед командой за инцидент на зимних сборах.
Фото: ФК "Динамо"
"Ну конечно, удивила. Но ситуация прошла, живем и работаем дальше. Лично я поступил бы иначе. У него свое мнение. Ок", - цитирует Лунева "РБ Спорт".

Напомним, что Бителло опоздал на зимний сбор московского "Динамо". Бразильский полузащитник хотел покинуть московский клуб и перейти в бразильский "Ботафого", однако переход так и не состоялся.

В текущем сезоне бразилец провел за бело-голубых во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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