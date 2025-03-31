Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
18:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
19:00
ЕнисейНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
ПармаНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат

Кержаков - об Орлове: мэтр. Хотелось бы, чтобы он комментировал не только матчи "Зенита"

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков высказался о возвращении в эфир комментатора Геннадия Орлова.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только "Зенит" комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе", - цитирует Кержакова "Спорт день за днем".

Напомним, футбольный комментатор Геннадий Орлов вернулся в эфир и отработал на матче 22-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и казанским "Рубином". Встреча прошла в Санкт-Петербурге вчера, 30 марта, и завершилась разгромной победой петербургской команды со счетом 4:0.

Сине-бело-голубые по итогам тура набрали 46 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, обогнав московский "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится