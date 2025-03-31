"Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только "Зенит" комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе", - цитирует Кержакова "Спорт день за днем".
Напомним, футбольный комментатор Геннадий Орлов вернулся в эфир и отработал на матче 22-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и казанским "Рубином". Встреча прошла в Санкт-Петербурге вчера, 30 марта, и завершилась разгромной победой петербургской команды со счетом 4:0.
Сине-бело-голубые по итогам тура набрали 46 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, обогнав московский "Спартак".
Кержаков - об Орлове: мэтр. Хотелось бы, чтобы он комментировал не только матчи "Зенита"
Экс-футболист сборной России Александр Кержаков высказался о возвращении в эфир комментатора Геннадия Орлова.
Фото: ФК "Зенит"