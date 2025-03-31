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Булыкин: Соболев потерял уверенность. Переход из "Спартака" в "Зенит" сыграл злую шутку

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Соболев потерял уверенность, переход из "Спартака" в "Зенит" сыграл злую шутку. Ему надо забивать как можно быстрее и больше, чтобы почувствовать уверенность. Все это психологическое давление действует на него очень плохо.

Нападающий Александр Соболев вышел в стартовом составе "Зенита" на матч 22-го тура РПЛ против "Рубина". Первый тайм завершился нулевой ничьей, а форвард был заменен в перерыве. Во второй половине встречи сине-бело-голубые забили четыре безответных мяча.

Соболев перебрался в Санкт-Петерьург прошлым летом, перейдя из московского "Спартака". За "Зенит" игрок провел 21 матч, забил два мяча и отдал один ассист.

Источник: "Чемпионат"

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