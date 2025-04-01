"Удивился, потому что его в расширенном списке не было. Но Дзю — молодец, он после сборов забил почти во всех играх. Его вызов — не для галочки. Если бы Артем плохо играл, Георгиевич его вряд ли вызвал бы. Дзюба сейчас на пике. И получилось все красиво, достойно", - цитирует Комличенко "РБ Спорт".
Напомним, что в марте национальная команда России одержала две победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). Нападающий Артем Дзюба забил 31-й мяч в составе сборной России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обогнав Александра Кержакова.
В июне команда Валерия Карпина проведет домашнюю товарищескую встречу с Нигерией, а также сыграет на выезде с Белоруссией. Также ранее было анонсировано, что в этом году сборная России сыграет с национальной командой Ирана.
Комличенко: вызов Дзюбы в сборную России - не для галочки
Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о вызове Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"