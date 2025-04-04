Кечинов: "Спартаку" деваться некуда, матч с "Ростовом" будет ключевым

"Спартаку" деваться некуда, это ключевой матч. Если сейчас, не дай бог, не добрать очки, то "Краснодар" уйдет еще дальше, потому что они играют с "Акроном". И тогда эту разницу будет сложно наверстывать. Надеюсь, футболисты "Спартака" все это осознают, выйдут, отыграют, как нужно, и заберут три очка", - приводит слова Кечинова "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Ростов" из Ростова-на-Дону и московский "Спартак" встретятся друг с другом 6 апреля в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на поле жёлто-синих. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Игру будет обслуживать судейская бригада, возглавляемая Владимиром Москалевым. На ВАР будет работать Павел Кукуян.
После 22-го тура РПЛ "Спартак" с 44-я очками занимает третье место. У "Ростова" в активе 33 очка, которые позволяют команде занимать седьмую строчку.