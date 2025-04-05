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Селюк: Гончаренко привёл "Урал" в Первую лигу, а сейчас туда же ведёт "Пари НН"

Фото: официальный сайт "Урала"
"Где вообще Гончаренко? Он привёл "Урал" в Первую лигу, а сейчас туда же ведёт Нижний Новгород. Это будет просто смешно, если "Пари НН" и "Урал" встретятся в стыковых матчах. Одних он опустил, а других ведёт к вылету. Когда Гончаренко был в ЦСКА, то на меня обижались за высказывания, но я ещё тогда говорил, что он не уровень. Непонятно, как его в клубе держали четыре года", - заявил Селюк.

"Пари НН" потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ, уступив матче 23-го тура "Оренбургу", занимавшему до этого матча последнее место в турнирной таблице. Нижегородцы располагаются в зоне стыковых матчей на 13-й строчке. В активе команды 19 набранных очков. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет два очка, а отрыв от зоны прямого вылета - пять очков.

В минувшем сезоне Гончаренко возглавлял "Урал", который по итогам розыгрыша вылетел в Первую лигу. Сейчас команда из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги с 43 очками, отставая на одно очко от четвёртой строчки.

Источник: Legalbet

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