- Читал в разных каналах вбросы и слухи о возможной отставке Гончаренко. Совет директоров "Пари НН" не собирался и этот вопрос не обсуждал. Могу знать доподлинно, потому что являюсь членом совета директоров. Если отставка Гончаренко и произойдёт, то, безусловно, будет официальная позиция клуба. Но в настоящий момент этого вопроса нет в повестке вообще. Мы продолжаем работать, - передаёт слова Мелик-Гусейнова Sport24.
"Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 23 тура Российской премьер-лиги с занимавшим последнее место "Оренбургом" потерпел поражение со счётом 1:2. Этот проигрыш стал для волжан четвёртым подряд в чемпионате. В 23 сыгранных матчах нижегородцы набрали 19 очков и занимают в промежуточной таблице по ходу тура 13-е место - в зоне стыковых матчей, при этом находящийся вровень по очкам грозненский "Ахмат" и отстающий на 5 очков воронежский "Факел" из зоны прямого вылета сыграют между собой в Воронеже.
47-летний белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавил "Пари НН" в октябре 2024 года.
Гендиректор "Пари НН" прокомментировал информацию о возможной отставке Гончаренко
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался по поводу возможной отставки главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"