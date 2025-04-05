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Булыкин: Батраков произвёл более сильное впечатление, чем Глушенков

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сравнил выступления Алексея Батракова и Максима Глушенкова в матче 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
Фото: ФК "Локомотив"
«Кто мне понравился больше? Оба хорошо сыграли. Глушенков в концовке матча создал момент для Соболева, он отлично себя проявил на фланге, обыграв соперников. А Батраков отлично воспользовался эпизодом, когда забивал гол. Алексей всю игру провел на высоком уровне, мне он понравился больше», — заявил Булыкин «РБ Спорт».

Батраков провёл на поле весь матч, выйдя в стартовом составе и забив гол. Глушенков же вышел на замену на 70-й минуте и помог команде забить гол. Ранее Глушенков играл за «Локомотив», но летом 2024 года перешёл в «Зенит» за 6,3 миллиона евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 47 очков. «Локомотив», в свою очередь, расположился на пятой строчке с 41 очком.

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