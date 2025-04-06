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Агент рассказал об интересе к Тикнизяну из Испании в зимнее трансферное окно

Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, высказался о несостоявшемся отъезде игрока в Испанию зимой.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Как всегда бывает, клубы выходят и разговаривают. Когда-то договариваются, когда-то нет. Это обычная практика. От какого клуба был конкретный интерес зимой? "Леганес". Возобновится ли интерес - посмотрим летом", - цитирует Клюева "Матч ТВ".

"Леганес" занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 27 очками в 29 матчах. Отставание "Леганеса" от гарантирующей сохранение прописки в элитном дивизионе 15-й строчки составляет три очка.

Наир Тикнизян в текущем сезоне принял участие в 28 матчах в РПЛ и Кубке России. В активе защитника два гола и четыре результативные передачи.

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