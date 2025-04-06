"Я уже пожурил за тот эпизод Вендела. Но и к Латышонку есть вопросы. Зачем же он отдавал по центру? Рискованно! Не рекомендуется вратарю в таких ситуациях так действовать. И получилось, что далековато бросил... Брось во фланг, и все!" - цитирует Орлова "СЭ".
"Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 23-го тура чемпионата России, уйдя от поражения на 85-й минуте благодаря голу нападающего Александра Соболева. В составе "Локомотива" забитым мячом отметился полузащитник Алексей Батраков.
Лучший бомбардир "железнодорожников" поразил ворота "Зенита" после неудачного ввода мяча в игру Евгением Латышонком. В попытке быстро начать атаку вратарь скинул мяч бразильцу Венделу, который оказался под прессингом хавбека "железнодорожников" Дмитрия Баринова и потерял мяч.
Орлов раскритиковал вратаря "Зенита" Латышонка за пропущенный гол в матче с "Локомотивом"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о голе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в матче 23-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"