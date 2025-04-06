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Миралем Пьянич: рекорд Овечкина? Я не знаю, кто это

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос о своем отношении к рекорду хоккеиста Александра Овечкина.
Фото: ПФК ЦСКА
— Как тебе рекорд Овечкина?

— Я не знаю, кто это.

6 апреля нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" забил 895-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги в истории.

Полузащитник Миралем Пьянич выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года. Ранее он выступал в таких командах, как "Лион", "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ".

Источник: "Матч ТВ"

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