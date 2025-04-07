"Зенит" какой-то блёклый стал, даже равнодушный. Это результат безумных трат на бразильцев и огромное количество иностранцев. У "Локомотива" на поле один иностранец, а у сине-бело-голубых – один русский. Это совсем не тот вектор развития нашего футбола, петербуржцам нужно что-то менять. Боюсь, что отставание от "Краснодара" в пять очков отыграть будет крайне сложно", - приводит слова Наумова "Советский спорт".
После 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" имеет в своём активе 47 очков, которые позволяют на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - составляет 5 очков.
При этом именно с краснодарским клубом подопечным Сергея Семака предстоит провести матч в следующем туре РПЛ - встреча состоится 13 апреля в Санкт-Петербурге, начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Напомним, игра перевого круга между этими командами завершилась победой "Краснодара" со счётом 2:0.
Наумов: из-за безумных трат на бразильцев "Зенит" стал блёклым и равнодушным
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"