"К Родриго прилетела его девушка, сейчас они ждут ребёнка и занимаются поиском квартиры — пока живут в отеле. Вильягра пропустил все сборы, и нынешние игроки центра поля иерархически чуть выше. Плюс у нас нет травм, впервые за годы не все помещаются в заявку", - цитирует Брейдо "Чемпионат".
Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 5,5 миллионов евро, на данный момент полузащитник не дебютировал за "армейский" клуб.
После 23-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 44-мя набранными очками. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место.
В ЦСКА рассказали, почему новичок Вильягра не попадает в заявку на матчи
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему Родриго Вильягра не попадает в заявку команды на матчи.
Фото: ПФК ЦСКА