Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
21:45
НаполиНе начат

В ЦСКА рассказали, почему новичок Вильягра не попадает в заявку на матчи

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему Родриго Вильягра не попадает в заявку команды на матчи.
Фото: ПФК ЦСКА
"К Родриго прилетела его девушка, сейчас они ждут ребёнка и занимаются поиском квартиры — пока живут в отеле. Вильягра пропустил все сборы, и нынешние игроки центра поля иерархически чуть выше. Плюс у нас нет травм, впервые за годы не все помещаются в заявку", - цитирует Брейдо "Чемпионат".

Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 5,5 миллионов евро, на данный момент полузащитник не дебютировал за "армейский" клуб.

После 23-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 44-мя набранными очками. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится