Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
21:45
НаполиНе начат

Отец Чалова: допускаю, что Федя может вернуться в Россию не в ЦСКА, а в другую команду

Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа Федора Чалова, считает, что его сын может вернуться в Россию и выступать не за ЦСКА.
Фото: ФК ПАОК
"Есть же много дружественных клубов. Например, "Динамо", замечательная команда. Или тот же "Локомотив". Почему? Потому что у меня есть их форма, ха-ха. Абсолютно допускаю, что Федя может вернуться в Россию не в ЦСКА, а в другую хорошую команду", - цитирует Чалова Sport24.

Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. В этом сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 5 забытых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 9 миллионов евро.

Всего Чалов провел за ЦСКА во всех турнирах 263 матча и отметился 89-ю забитыми голами и 44-мя голевыми передачами. Федор является обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится