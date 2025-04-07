"Есть же много дружественных клубов. Например, "Динамо", замечательная команда. Или тот же "Локомотив". Почему? Потому что у меня есть их форма, ха-ха. Абсолютно допускаю, что Федя может вернуться в Россию не в ЦСКА, а в другую хорошую команду", - цитирует Чалова Sport24.
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. В этом сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 5 забытых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 9 миллионов евро.
Всего Чалов провел за ЦСКА во всех турнирах 263 матча и отметился 89-ю забитыми голами и 44-мя голевыми передачами. Федор является обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Отец Чалова: допускаю, что Федя может вернуться в Россию не в ЦСКА, а в другую команду
Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа Федора Чалова, считает, что его сын может вернуться в Россию и выступать не за ЦСКА.
Фото: ФК ПАОК