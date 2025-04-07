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Сутормин приглашен на заседание КДК РФС, где рассмотрят его удаление в матче со "Спартаком"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на ближайшем заседании комиссии будет рассмотрено удаление игрока "Ростова" Алексея Сутормина в матче со "Спартаком" (0:3).
Фото: ФК "Ростов"
"Рассмотрим удаление футболиста "Ростова" Алексея Сутормина на серьезное нарушение правил с учетом травматического случая, который зафиксирован в протоколе матча. Сутормин приглашен на заседание", — приводит слова Григорьянца "СЭ".

На 45-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона между футбольным клубом "Ростов" и столичным "Спартаком" хавбек хозяев Алексей Сутормин около центральной линии совершил подкат против атакующего полузащитника гостей Маркиньоса. После просмотра монитора VAR главный арбитр встречи Владимир Москалёв показал 31-летнему игроку красную карточку.

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