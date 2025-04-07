Сутормин приглашен на заседание КДК РФС, где рассмотрят его удаление в матче со "Спартаком"

"Рассмотрим удаление футболиста "Ростова" Алексея Сутормина на серьезное нарушение правил с учетом травматического случая, который зафиксирован в протоколе матча. Сутормин приглашен на заседание", — приводит слова Григорьянца "СЭ".
На 45-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона между футбольным клубом "Ростов" и столичным "Спартаком" хавбек хозяев Алексей Сутормин около центральной линии совершил подкат против атакующего полузащитника гостей Маркиньоса. После просмотра монитора VAR главный арбитр встречи Владимир Москалёв показал 31-летнему игроку красную карточку.