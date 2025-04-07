Вингер "Динамо" Нгамале пройдет обследование во вторник

"Муми Нгамалё пройдет обследование во вторник. После этого станут понятны сроки его восстановления", - приводит слова пресс-службы клуба "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 6 апреля, московское "Динамо" уступило на выезде ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ со счетом 1:3. Вингер бело-голубых Муми Нгамале появился на поле на 82-й минуте игры и получил удар по ноге от хавбека "армейцев" Кирилла Глебова. По окончании встречи главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал, что футболист избежал перелома, получив ушиб надкостницы большой берцовой кости.