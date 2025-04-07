Шаронов: у "Спартака" нет футболиста для игры через позиционные атаки

Футбольный тренер Роман Шаронов высказался о московском "Спартаке" и его матче с "Ростовом" в матче 23-го тура РПЛ сезона-2024/25 (3:0).

Фото: ФК "Рубин"





Московский "Спартак" 6 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с "Ростовом" одержал победу со счётом 3:0. Благодаря этому результату красно-белые набрали 47 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. Отставание подопечных Деяна Станковича от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 5 очков.



В следующем туре "Спартаку" предстоит домашняя встреча с махачкалинским " "В матче " Ростов " — " Спартак " была равная игра до удаления, которое оказало решающий эффект. Не хочу обсуждать судей, потому что надо больше говорить о футболе. У красно-белых нет футболиста, через которого строится игра на позиционных атаках. "Спартак" очень хорош в вертикальных атаках: в контратаках и на свободном пространстве", - приводит слова Шаронова "Чемпионат" Московский "Спартак" 6 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с "Ростовом" одержал победу со счётом 3:0. Благодаря этому результату красно-белые набрали 47 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. Отставание подопечных Деяна Станковича от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 5 очков.В следующем туре "Спартаку" предстоит домашняя встреча с махачкалинским " Динамо ". Начало матча запланировано на 11 апреля, 19:30 по московскому времени.

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