"Эта команда всегда много забивала. Но и пропускала тоже много. Это что-то фирменное динамовское. Но в этом году бело-голубые не такие грозные. То у них был скандал с Бителло, то травма Тюкавина. Это все сказывается на игре", - приводит слова Балахнина "Евро-Футбол.Ру".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" за 23 тура забило 49 голов (1-е место в лиге), но при этом пропустило 27 голов (6-е место по возрастанию). Всего бело-голубые набрали 42 очка, которые позволяют команде в настоящее время занимать пятое место в турнирной таблице.
В ближайшем туре подопечные Марцела Лички 12 апреля в гостях сыграют против "Пари НН" (начало встречи - в 14:30 по московскому времени).
Балахнин: "Динамо" всегда много забивает и пропускает - это фирменное динамовское
Футбольный тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос, почему московское "Динамо" идет на первом месте по забитым голам в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва