"Когда идет большая ротация футболистов на разных позициях, тренерский штаб уже сам себя путает. Семак тасует игроков и никак не найдет лучший вариант. Так будет до конца сезона? Да. У "Зенита" идет брожение, и он теряет очки там, где не надо, как в матчах с "Акроном", "Крыльями Советов". Для чемпиона это не годится", - приводит слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком после 23-го тура набрал 47 очков, которые на данный момент позволяют команде занимать третье место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков.
В следующем туре петербуржцам 13 апреля именно с "быками" предстоит провести матч, который должен начаться в 17:00 по московскому времени.
Гладилин: Семак тасует игроков, "Зенит" теряет очки там, где не надо, для чемпиона это не годится
Футбольный тренер Валерий Гладилин рассказал об очевидных проблемах петербургского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"