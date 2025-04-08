- Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина? Индивидуальное. Какая-то большая награда. "Золотой мяч"? Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира, - передаёт слова Денисова "Чемпионат".
39-летний российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки за всю историю существования лиги, который составлял 894 шайбы. Гретцки был рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб за карьеру в регулярных сезонах с 1994 года.
Защитник "Спартака" Денисов рассказал, что в российском футболе могло бы сравниться по масштабу с рекордом Овечкина
Правый защитник "Спартака" Игорь Денисов ответил на вопрос о футбольном достижении, соответствующем по масштабу снайперскому рекорду хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ.
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