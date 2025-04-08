- Отсутствие такого нападающего, как Кордоба в "Краснодаре", заметно, потому что снижается игровой потенциал. Наверное, опытного игрока надо искать у нас в стране. Но его надо переучивать, чему?то доучивать. У него должны быть задатки, навыки какие?то. Игрока непросто найти. За границей можно найти, но он стоит больших денег. И не факт, что он еще адаптируется так быстро, как требуется, как хочется команде.
Московский "Локомотив" на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 41 очко. В 23 турах "железнодорожники" одержали двенадцать побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. За этот период команда Михаила Галактионова забила 39 мячей и 35 пропустила. От призовой тройки красно-зеленых отделяет шесть баллов, а от первого места - 11.
В эту субботу, 12 апреля, "Локомотив" сыграет в рамках 24-го тура первенства страны против казанского "Рубина". Встреча пройдет в Казани и начнется в 17:00 по столичному времени.
Источник: "Советский спорт"
Р. Билялетдинов: отсутствие в "Локомотиве" такого нападающего, как Кордоба, заметно
Экс-наставник "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался о проблемной позиции в составе команды.
Фото: ФК "Локомотив"