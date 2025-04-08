- Да, как я выяснил накануне на "Матч ТВ", Дерунец говорил, что Скопинцева очень любят болельщики, что он свой… Ну, если болельщики "Динамо" любят Скопинцева, то еще лет пятьдесят вы будете без медалей, если у вас это любимый футболист. Перефразируя фразу Кержакова, динамовские болельщики могут сказать, мы любим Скопинцева, поэтому не выигрывали, не выигрываем и выигрывать не будем.
Дмитрий Скопинцев, выступающий на позиции крайнего защитника, является воспитанником Академии московского "Динамо". За столичную команду футболист играет с 2020 года. Всего в составе бело-голубых игрок провел 169 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 12 результативных передач на партнеров. В нынешнем сезоне на счету Скопинцева 1+2 по системе гол плюс пас в 26 играх во всех турнирах. Контракт игрока сборной России со столичным клубом действует до лета 2029 года.
"Динамо" набрало 42 очка в 23 турах и располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" динамовцы отстают на восемь очков.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: если болельщики "Динамо" любят Скопинцева, то еще лет 50 будут без медалей
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру защитника столичного "Динамо" Дмитрия Скопинцева.
Фото: ФК "Динамо"