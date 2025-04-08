«Основная борьба за чемпионство, думаю, развернется между «Краснодаром» и «Зенитом». «Спартак» все-таки как-то поздновато подключился к этой гонке, не всегда был стабилен, хотя команда у них неплохо сыграна. В общем, основными претендентами видятся «быки» и «Зенит». Петербуржцам деваться некуда: столетие клуба совсем рядом. Так что «Зенит» сейчас очень постарается остановить «Краснодар», очное противостояние скоро. Если же в матче «Краснодара» и «Зенита» будет ничья, то, думаю, южане не должны свой шанс упускать», — заявил Силкин «Матч ТВ».
В первом круге «Зенит» и «Краснодар» провели очную встречу, которая завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Голами отметились Кордоба и Смолов.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Спартак», находящийся на второй строчке, имеет такой же результат, но опережает петербуржцев по дополнительным показателям. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 52 очка. До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.
Силкин: основная борьба за чемпионство развернется между "Краснодаром" и "Зенитом"
Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что именно «Краснодар» и «Зенит» являются главными фаворитами в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"