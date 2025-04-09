"С Тотти не удалось пообщаться, там столько народа, охраны. К нему не подобраться. Спасибо, что в фото не отказал (смеётся). Его игру не очень застал, но знаю, что он легенда футбола", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Вчера, 8-го апреля, Константин Тюкавин стал лауреатом Премии РБ в номинации "Лучший спортсмен года", экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти был специально приглашенным гостем данного мероприятия.
Франческо Тотти выступал на протяжении всей карьеры за итальянскую "Рому". Итальянец провел за римлян во всех турнирах 785 матчей и записал на свой счет 307 забитых мячей и 205 голевых передач. Тотти завершил карьеру профессионального футболиста в 2017 году.
Тюкавин: с Тотти не удалось пообщаться, но в фото не отказал
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, что ему не удалось пообщаться с Франческо Тотти на церемонии Премии РБ.
Фото: "РБ Спорт"