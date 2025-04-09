- "Спартак" при Станковиче и при Романцеве - это две разные команды. Не понимаю, когда их сравнивают. В этом сезоне "Спартак" потратил большую сумму денег на трансферы, так что он и должен быть в верхней части таблицы. С такими тратами он обязан бороться за чемпионство. Это даже не обсуждается, - цитирует Черевченко Metaratings.ru.
Под руководством главного тренера Олега Романцева московский "Спартак" один раз становился чемпионом СССР и восемь раз чемпионом России, ещё один чемпионский титул красно-белые выиграли при Романцеве-президенте в 1996 году.
Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера "Спартака" в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков в 23 матчах, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков.
Черевченко: с такими тратами "Спартак" Станковича обязан бороться за чемпионство, это даже не обсуждается
Экс-защитник "Локомотива" Игорь Черевченко отреагировал на вопрос о сравнении "Спартака" при главных тренерах Олеге Романцеве и Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"