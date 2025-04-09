- На зимних сборах я познакомился с Квинси Промесом. Мы пообщались, установили связь. Конечно, помогло наладить общение то, что мы оба с суринамскими корнями. Промес - прекрасный футболист и человек. Квинси говорил мне, что хочет вернуться в "Спартак". Желаю ему только самого лучшего, - передаёт слова Абены Sport24.
В феврале 2024 года голландский вингер "Спартака" Квинси Промес не смог вылететь в Москву из Дубая после межсезонных сборов из-за оставления места ДТП в ОАЭ на фоне сообщений о желании властей Нидерландов добиться его экстрадиции по обвинению в контрабанде запрещённых веществ. Некоторое время спустя "Спартак" расторг с Промесом контракт, с сентября 2024 года футболист выступает в ОАЭ за местный "Дубай Юнайтед".
Абена: Промес говорил мне, что хочет вернуться в "Спартак"
Защитник "Спартака" Миенти Абена рассказал о своём общении с экс-игроком красно-белых Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"