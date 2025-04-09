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"СЭ": арбитра Карасёва не будут назначать на матчи московского "Динамо"

По данным источника, в судейском комитете РФС недовольны регулярными ошибками Сергея Карасёва в пользу соперников столичного "Динамо".
Фото: РФС
В судейском комитете РФС признали, что главный рефери Сергей Карасёв регулярно допускает ошибки в пользу соперников московского "Динамо", и приняли решение не назначать его на матчи с участием бело-голубых, сообщают СМИ.

По данным источника, ключевым в принятии такого решения стал матч 23 тура РПЛ ЦСКА - "Динамо", где Карасёв оставил без внимания грубый фол Кирилла Глебова на Муми Нгамалё, за который мог предъявить игроку прямую красную карточку.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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