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В "Пари НН" дали оценку последним результатам команды

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов оценил последние результаты команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Руководство "Пари НН", как и болельщики, оценивает последние результаты команды неудовлетворительно. Это отражено в таблице. Не тот результат, на который рассчитывал клуб", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

В 23-м туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" на своем поле уступил "Оренбургу" со счетом 1:2, в 24-м туре чемпионата России нижегородцы примут на своем поле московское "Динамо".

После 23-х сыгранных туров волжане располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба может отправить Виктора Гончаренко в отставку с поста главного тренера.

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