"Я отправил ему СМС с поздравлением, правда, не знаю, к чему он это отнесёт: ко дню рождения или к 900-му матчу. Он не один из, а реально большой вратарь, спортсмен и личность, который в течение последних 20 лет держит уровень во всех отношениях. С него надо брать пример", - цитирует Черчесова "РИА Новости Спорт".
Вчера, 8-го апреля, голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву исполнилось 39 лет - ранее, 6-го апреля, вратарь провел 900-й матч в своей карьере - в той встрече ЦСКА на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:1 в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
Игорь Акинфеев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за ЦСКА. Голкипер провел за "армейцев" во всех турнирах 789 матчей, пропустил 712 мячей и сохранил ворота "сухими" в 328-ми встречах. Контракт Акинфеева с "армейцами" рассчитан до лета 2026 года.
Черчесов: Акинфеев не один из, а реально большой вратарь
Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, что поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения.
Фото: РПЛ