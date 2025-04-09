"Я тоже играл в компьютерные игры, как Соболев, но потом отдавался на поле. Я находил баланс. В какой-то момент понял, что они мешают и нафиг мне не нужны. Если Соболев перестанет играть в "Доту" и наберет сумасшедшую форму, то сможет забивать в каждом матче", - сказал Быстров в выпуске интернет-программы "О, футбол!" [цитата по "Чемпионату"].
Нападающий Александр Соболев в текущем сезоне выступает в составе петербургского "Зенита". На счету форварда на данный момент 22 появления на поле в официальных матчах, 3 забитых гола, 1 отданная голевая передача, 3 полученных предупреждения.
Контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Быстров считает, что Соболев сможет забивать в каждом матче, если перестанет играть в "Доту"
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"