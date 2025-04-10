"Другой возможности нет". Газизов рассказал, как махачкалинское "Динамо" может обыграть "Спартак"

"Очень быстрая и динамичная команда, нам будет сложно. Мы будем получать удовольствие от футбола. На три очка можем рассчитывать только за счет самоотдачи и дисциплины. Другой возможности обыграть "Спартак" нет", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" и махачкалинское "Динамо" встретятся друг с другом в ближайшую пятницу, 11 апреля. Встреча состоится на столичном стадионе "Лукойл Арена" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. В игре первого круга, которая прошла 15 сентября 2024 года в 8-м туре, была зафиксирована ничья (1:1).
После 23-го тура "Спартак" с 47-ю очками занимает второе место, а "Динамо" с 24-я очками - десятое место.