Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Буде-Глимт
19:45
ЛациоНе начат
Рейнджерс
22:00
АтлетикНе начат
Лион
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
22:00
АйнтрахтНе начат

Лига конференций УЕФА

Легия
19:45
ЧелсиНе начат
Бетис
22:00
ЯгеллонияНе начат
Целе
22:00
ФиорентинаНе начат
Юргорден
22:00
РапидНе начат

"Другой возможности нет". Газизов рассказал, как махачкалинское "Динамо" может обыграть "Спартак"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Очень быстрая и динамичная команда, нам будет сложно. Мы будем получать удовольствие от футбола. На три очка можем рассчитывать только за счет самоотдачи и дисциплины. Другой возможности обыграть "Спартак" нет", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".

Московский "Спартак" и махачкалинское "Динамо" встретятся друг с другом в ближайшую пятницу, 11 апреля. Встреча состоится на столичном стадионе "Лукойл Арена" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. В игре первого круга, которая прошла 15 сентября 2024 года в 8-м туре, была зафиксирована ничья (1:1).

После 23-го тура "Спартак" с 47-ю очками занимает второе место, а "Динамо" с 24-я очками - десятое место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится