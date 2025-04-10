- У нас главный тренер Джонатан Альба. Отталкиваемся от того, что он говорит и как требует играть. Стараемся выполнять установку тренера. Карпин говорил, что может помочь советом, если к нему обратиться? Я к нему не обращался. Карпина не хватает "Ростову"? Понятно, что Георгича не хватает. Но что поделать? Его сейчас нет в команде, - передаёт слова Мелёхина "Чемпионат".
25 февраля 2025 года стало официально известно об уходе из "Ростова" главного тренера Валерия Карпина, который с 7-месячным перерывом возглавлял жёлто-синих с декабря 2017 года. Специалист сосредоточился на работе со сборной России, которую ранее совмещал с работой в клубе.
Новым главным тренером "Ростова" стал испанец Джонатан Альба, ранее работавший в штабе Карпина в качестве тренера-аналитика.
Мелёхин: понятно, что Карпина "Ростову" не хватает, но что поделать?
Центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин высказался о тренерских переменах в команде в 2025 году.
Фото: ФК "Ростов"