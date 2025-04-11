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Лаксальт: верю, что "Динамо" ещё может навязать борьбу за первое место

Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт высказался о шансах бело-голубых на первое место в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- 10 очков отставания от первого места? Мы продолжаем работать.Я надеюсь и верю, что мы ещё можем навязать борьбу за первое место, но для этого нужно брать три очка в каждой игре», — сказал Лаксальт Legalbet.

Напомним, Диего Лаксальт перешел в московское "Динамо" в 2021 году из "Милана". В текущем сезоне защитник провел 13 матчей и не отличился результативными действиями.

На данный момент бело-голубые занимают пятую строчку в чемпионате, набрав 42 очка в 23 матчах. Лидером является "Краснодар", у которого 52 балла в 23 турах. Следующий тур "Динамо" проведет на выезде с "Пари НН" 12 апреля.

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