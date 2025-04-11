«В американском футболе есть понятие квотербека — лидера, который должен продвигать мяч по полю. Вот Барко — наш квотербек. Отнять у него мяч практически невозможно! Я на тренировках периодически пытаюсь, но это бесполезно. И поэтому в матчах мы осознанно как можно чаще отдаём мяч Эсекьелю. Понимаем, что он всегда способен зажечь игру. У него отличный пас, удар, дриблинг. Действительно большой мастер», — цитирует Мартинса официальный сайт «Спартака».
Напомним, что в летнее трансферное окно Эсекьель Барко перешёл в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. До «Ривер Плейта» 25-летний футболист выступал в МЛС за «Атланту Юнайтед», где в 2018 году стал чемпионом.
В текущем сезоне центральный полузащитник провёл 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. По итогам первого круга чемпионата России Барко был признан лучшим игроком лиги по количеству обводок. За этот период он совершил 70 успешных попыток.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 47 очками.
Мартинс: Барко — наш квотербек, отнять у него мяч почти невозможно
Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о роли аргентинского хавбека Эсекьеля Барко в построении игры красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"