«Какая команда в РПЛ удивляет больше? «Спартак» хорошо выглядит, даёт какие-то эмоции, а остальное всё как-то пресно. Как мне их матч с «Зенитом»? Чему тут удивляться? Да, первая победа с 2017 года, но все серии когда-то заканчиваются. Игра была хорошей, динамичной», — заявил Семенов «Чемпионату».
Стоит отметить, что Андрей Семёнов — выпускник академии «Спартака».
После 23 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.
Сегодня, 11 апреля, «Спартак» проведёт свой следующий матч против махачкалинского «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в 19:30 по московскому времени.
Семёнов: "Спартак" хорошо выглядит, даёт какие-то эмоции в РПЛ, а остальное всё как-то пресно
Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов отметил игру московского «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"