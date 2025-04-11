- 900 матчей Акинфеева в карьере? Тут даже не нужно тратить лишних слов, чтобы описать это достижение. Все знают, какой Игорь футболист и человек. Думаю, Акинфеев поставит еще много рекордов. Мне очень приятно быть с ним в одной команде.
Напомним, матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" стал 900-м в игровой карьере голкипера Игоря Акинфеева. Всего в активе вратаря 789 игр в составе "армейцев" и 111 встреч - за сборную России. В нынешнем сезоне 39-летний воспитанник красно-синих провел 21 матч за ЦСКА, пропустил 15 голов и 10 раз отыграл на ноль. Действующий контракт игрока со столичным клубом истекает в июне 2026 года.
Источник: Legalbet
Бистрович: Акинфеев поставит еще много рекордов
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал достижение в 900 матчей за армейцев вратаря Игоря Акинфеева
Фото: "Чемпионат"