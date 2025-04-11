"Для Мешкова это был тяжёлый момент в плане принятия решения из-за скопления игроков. Я не считаю, что VAR в лице Буланова должен был вмешиваться в эпизод. Рука игрока Махачкалы была в естественном положении, да, отходила чуть-чуть от тела, но я не вижу здесь игры рукой в мяч, он успевает её убрать назад. Назначение пенальти именно после просмотра – плохое решение Мешкова", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
На 83-й минуте матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" нападающий хозяев Ливай Гарсия после углового пробил головой, но мяч попал в руку игрока гостей Ильи Кирша. После просмотра эпизода на мониторе ВАР главный арбитр Виталий Мешков принял решение назначить пенальти в ворота "Динамо", но красно-белые в лице Хесуса Медины не реализовали свою попытку.
Встреча завершилась победой махачкалинского "Динамо" со счётом 2:1.
Экс-арбитр Федотов считает, что Мешков в матче "Спартака" ошибся, назначив пенальти в ворота "Динамо"
Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность решения судейской бригады матча 24-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" Махачкала Виталия Мешкова назначить пенальти в ворота гостей.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала