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Глушков — об автоголе Денисова: это не привоз, просто качественный угловой

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков прокомментировал эпизод с автоголом защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 24-го тура РПЛ, благодаря которому южане открыли счёт.
Фото: ФК "Спартак"
«Эмоции после победы самые радостные, самые хорошие. Все довольны и все счастливы. Установка на Денисова? Да нет, конечно. Да и я, честно говоря, не считаю, что это какая-то ошибка. Это качественный угловой, то есть это не какой-то привоз, тяжело назвать это привозом. Он хороший футболист, у него всё впереди», — заявил Глушков «Советскому спорту».

Напомним, на 10-й минуте встречи после углового мяч от головы Денисова оказался в воротах «Спартака», что помог «Динамо» Махачкала повести в счёте.

В текущем сезоне Денисов принял участие в 31 матчах во всех турнирах, сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 4,5 миллиона евро.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 47 очков. 15 апреля красно-белые сыграют с «Уралом» в рамках 1/4 финала Кубка России.

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