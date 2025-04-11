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Радимов: матч с "Зенитом" — для "Краснодара" как игра всей истории

Экс-хавбек «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от центральной встречи 24-го тура РПЛ, в которой петербуржцы дома примут лидера чемпионата — «Краснодар».

Фото: ФК "Краснодар"
«Победа «Краснодара» и так приближает «Краснодар» к чемпионству. С учетом личных встреч отыгрывать «Зениту» надо будет не восемь, и не девять, а десять. То есть для «Краснодара» этот матч — это не просто матч за золото, это матч вообще всей истории. Выиграв его, ты на девяносто девять процентов выигрываешь золотые медали. У «Краснодара» уже есть и опыт, и все, что ты хочешь, после ошибок прошлого сезона. Для них этот матч превращается в нечто вообще дико особенное», — заявил Радимов «РБ Спорт».

В первом круге «Зенит» и «Краснодар» провели очную встречу, которая завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Голами отметились Кордоба и Смолов.

В прошлом году «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков. Он уступил только «Зениту», который обогнал клуб Сергея Галицкого всего лишь на одно очко. В текущем сезоне «быки» занимают первое место в РПЛ после 23 туров, имея в активе 52 очка. Свой следующий матч они проведут 13 апреля в гостях на стадионе «Газпром Арена» против «Зенита».

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